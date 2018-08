Pal sześć wasze defilady wojskowe, przemówienia i uroczystości. Armii potrzebujemy, nie defilady!

Nie potrzebujemy defilady Wojska Polskiego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Już tłumaczę dlaczego.

Potrzebujemy nowoczesnej broni dla żołnierzy, a nie przestarzałej amunicji do wspomnianych armatohaubic, która zniszczeń robi tyle, co jej starsza generacja. No, ale jest nasza, polska, tu przez nas wyprodukowana. I co z tego, że wyprodukowana po nic?