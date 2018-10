Orlen powinien się zastanowić zanim wyda pieniądze na Roberta Kubicę

40 mln złotych, które państwowy koncern może przeznaczyć na spełnienie marzeń jednego sportowca, to cena zbyt wygórowana. Przepraszam, ale Robert Kubica już nie zawojuje F1, czego bardzo żałuję. Jestem po prostu realistą.

F1 w każdej zagrodzie

"Jaki Robert, o co chodzi? Zgłupiał facet na tym odludziu?” – zastanawiam się. Patrzę w telewizor i wszystko jasne. Gość oglądał wyścig F1. Nie ma wyjścia, muszę czekać. To siedzimy we dwóch i oglądamy. Gospodarz – już po chwili wiem, że ma na imię Henryk – częstuje mnie piwem (z obserwacji wynika, że to już jego drugi sześciopak), ale z żalem odmawiam. Heniek okazał się całkiem gadatliwy. Fachowo ocenia, jak Robert powinien jechać, gdzie popełnił błąd. Przypomina, że w poprzednich wyścigach też coś zrobił nie tak. Ale ogólnie, to Robert jest najlepszy. Nie polemizuję. Pod koniec transmisji ja byłem napakowany encyklopedyczną wiedzą Heńka (tak, znaleźliśmy się w komitywie) o F1, a Heniek napakował się browarem. Robert znów nie wygrał, ale wygra następnym razem.

"No, jedziemy” – zawyrokował gospodarz i zapakował mnie do kabiny traktora. Pyr, pyr, pyr – dojechaliśmy na miejsce. Heniek podczepił linę i mój bolid po chwili znalazł się na drodze.