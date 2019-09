Opozycja: "PiS chce zakazać aborcji eugenicznej". Dla Polaków to bez znaczenia (Badanie)

Nieważne, czy partia jest za aborcją eugeniczną, czy przeciw - wynika z badania dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Polacy nie orientują się w sprawie przerwania ciąży ze względu na choroby genetyczne lub wady rozwojowe nienarodzonego dziecka.

Jeśli PiS wygra wybory, to w drugiej kadencji rządów może zaostrzyć prawo dotyczące aborcji tj. zakazać aborcji eugenicznej - informowała Wirtualna Polska . - W sprawie ochrony życia jest w tej chwili pewien kompromis, wypracowany przed laty i nie ma żadnych planów, żeby ten stan prawny zmieniać - powiedział Michał Dworczyk. Okazuje się, że dla Polaków nie jest to sprawa, która decydowałaby o tym, na kogo oddadzą swój głos w wyborach parlamentarnych.

Z kolei 25 proc. respondentów twierdzi, że orientuje się, czym jest aborcja eugeniczna, z czego 19 proc. to osoby, które "raczej się orientują", a 6 proc. - te, które "bardzo dobrze się orientują".

Zapytaliśmy też badanych, o to, czy według ich wiedzy w Polsce jest dopuszczalna aborcja eugeniczna, czyli przerwanie ciąży ze względu na choroby genetyczne lub wady rozwojowe nienarodzonego dziecka. Twierdząco odpowiedziało 47 proc. ankietowanych, przecząco - 28 proc. Opcję "nie wiem" wybrało z kolei 25 proc. badanych.

Poza wiedzą Polaków, sprawdziliśmy też, co sądzą o dopuszczalności w Polsce aborcji eugenicznej. 62 proc. respondentów jest za tym rozwiązaniem. Przeciwnego zdania jest 15 proc. badanych, z czego 9 proc. to osoby, które wskazały opcję "raczej nie", a 5 proc. "zdecydowanie nie".

"W jaki sposób popieranie przez daną partię aborcji eugenicznej w Polsce wpływa na twoją skłonność do głosowania na taką partię?" - to kolejne pytanie, które zadaliśmy Polakom. Okazuje się, że wybierając ugrupowanie, na które zagłosują, nie biorą pod uwagę jego stosunku do sprawy (59 proc.).