Biskup: "Kampania 2019 – złudzenie merytoryczności" (Opinia)

Czy kampania może być merytoryczna? Czy w ogóle kampanie mogą być o czymś? Czy może jest to jakaś idealistyczna wizja? Pojawiły się ostatnio opinie, że jest to jedna z najbardziej merytorycznych kampanii od lat. Politycy dyskutują o programach, projektach, pokazują różne rozwiązania. Może polska komunikacja polityczna wkracza na nowe tory i staje się coraz bardziej merytoryczna.

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami (East News)

W dzisiejszej komunikacji politycznej obecnych jest wiele zjawisk, które wpływają na charakter przekazu i dobór komunikatów. Te zjawiska to przede wszystkim różnego rodzaju "izacje". Jedną z pierwszych, które wystąpiły, jest medializacja polityki. Jest to dostosowywanie się uczestników działań politycznych do logiki mediów masowych. Szczególnie widoczne jest to w komunikowaniu politycznym przede wszystkim poprzez dobór treści i formę ich przekazania.

Dzisiejsze media masowe przekazują nam wiadomości w formie krótkiej, szybkiej i uproszczonej. I tutaj należy umieścić drugie zjawisko, jakim jest tabloidyzacja przekazów, czyli właśnie ich uproszczenie, ale też nacechowanie emocjami. Informację dzisiaj przekazuje się tak, jak to robią tabloidy, czyli krótko i prosto, najlepiej emocjonalnie, jako skandal, czy opowieść o konkretnych ludziach, ich sukcesach lub porażkach. Widzimy zatem wraz z upływem lat odejście od różnych tradycyjnych narzędzi komunikowania politycznego, takich jak konferencje prasowe, czy wielostronicowe programy wyborcze, na rzecz krótkich spotkań z dziennikarzami oraz prezentacji tylko najbardziej wyrazistych punktów programu.

I w tym aspekcie obecna kampania nie różni się wiele od poprzednich. Rzeczywiście dyskutujemy o programach, ale w istocie tylko o ich najbardziej spektakularnych i widocznych elementach. Politycy mówią: podwyższymy to, obniżymy tamto, dodamy tyle, skrócimy o tyle. Natomiast niewiele jest dyskusji o tym, jak to zrobić. Raczej główne spolaryzowane partie polityczne przerzucają się nadal emocjonalnymi hasłami programowymi. Jedni mówią, że damy radę i pieniądze się znajdą, a drudzy, że wręcz przeciwnie i czeka nas gospodarcza zapaść. Różnica w stosunku do kampanii do Parlamentu Europejskiego jest jedynie taka, że wtedy tych propozycji było mniej, ponieważ wiele osób ma wrażenie – co widać po udziale w głosowaniu – że Parlament Europejski ma mniejszy bezpośredni wpływ na codzienną rzeczywistość niż organy krajowe.

Kolejnym zjawiskiem wartym odnotowania jest profesjonalizacja polityki, w tym również komunikowania politycznego. Oznacza ona, że partie polityczne są z roku na rok coraz lepiej przygotowane do prowadzenia kampanii wyborczej. A przynajmniej powinny być. Bo z roku na rok dysponujemy coraz lepszymi i dokładniejszymi narzędziami do uprawiania polityki. Poczynając od badań wyborców i ich segmentacji, poprzez planowanie kampanijnych strategii, a kończąc na narzędziach komunikowania w internecie i mediach społecznościowych.

Tematem na inną analizę jest, czy i w jakim stopniu politycy z tych narzędzi korzystają. Ale tutaj również widoczny jest stały postęp. Przejawia się on również w korzystaniu z profesjonalnych doradców zewnętrznych, w tym zagranicznych. Chociaż rodzimych też mamy bez liku, w tym kilkanaście osób znających się bardzo dobrze na prowadzeniu kampanii wyborczych. I tutaj też sytuacja jest podobna do lat wcześniejszych, a zjawiska profesjonalizacji prowadzenia tzw. "kampanii permanentnej" możemy w Polsce odnotowywać już od 2004 roku.

Tak więc na razie nie widać istotnych zmian – polscy politycy idą z duchem czasu, komunikują duże i nośne hasła programowe (czyli również liczby i fakty), wybrane z programów, niejednokrotnie w sposób emocjonalny oraz poruszając sprawy ideologiczne. Rzeczywiście publicyści i analitycy zaczęli prześwietlać programy (a szczególnie program PiS jako najbardziej szczegółowy) i dyskutować o nich merytorycznie, ale politycy swojego komunikowania nie zmienili. Robią to, co nakazuje im współczesna wiedza o komunikowaniu politycznym i mediach. Może zmiana tkwi gdzieś indziej. Może mniej jest w tych wyborach kampanii negatywnej. Chociaż i taka się zdarza. Zobaczymy jednak, czy tak będzie aż do 13 października, czy "psy gończe" partii politycznych dostaną hasło do pogoni za jakąś zwierzyną przy końcu kampanii.