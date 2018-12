Odwiedziliśmy kościół św. Brygidy. Wielu parafian broni ks. Jankowskiego

- Molestował? Wymysły. A jeśli nawet, to jeszcze wszystkiego nie przeważa. Miał jak wszyscy dobre i złe strony – słyszę. Dzień po publikacji przez "Gazetę Wyborczą" reportażu, z którego wynika, że ks. Henryk Jankowski wykorzystywał seksualnie nieletnich, poszliśmy zapytać parafian w Brygidzie o zdanie. Większość broni prałata.

Moja pierwsza rozmówczyni, starsza pani z różańcem w dłoni, jest tutaj wyjątkiem. - Ksiądz Jankowski? Białe lakierki, biały garniturek. No i ten zapach. Nawet nie wody kolońskiej, tylko najdroższych perfum. Aż mdlił.

Msza o 15 ma się zacząć od odmawiania koronki. Pytam kolejną osobę, która zmierza do kościoła, czy czytała rewelacje "Wyborczej”: że ksiądz Jankowski w latach 1968-1970 miał molestować – bardzo brutalnie – dziewczynki .

Zastanawiam się głośno, czy nie jest wstrząśnięta relacją w "GW”. - Mógł zgrzeszyć, ale był tylko człowiekiem – mówi. – Dla mnie to porządny ksiądz i zdania o nim nie zmienię.

Przysłuchuje nam się inna kobieta: - Toż to same kłamstwa i oszczerstwa! Atak na naszego księdza. Kto czyta "Wyborczą"? Może niech sami opiszą swoje kochanki i kochanków i swoim życiem erotycznym się zajmą – mówi zła. – Dla mnie Jankowski był zawsze wspaniałym, niepowtarzalnym księdzem.

- Wspaniały organizator – dodaje kolejna. – Potrafił odbudować pięknie św. Brygidę, a przecież tu nawet dachu nie było. Wolontariusze z Niemiec przyjeżdżali pomagać. Wiele lat chodzę do tego kościoła i nigdy niczego złego o Jankowskim nie słyszałam. Nigdy.

Większość osób, z którymi rozmawiam, stoi po stronie księdza: - Molestował? Nie sądzę. Wymysły. A jeśli nawet, to jeszcze wszystkiego nie przeważa. Miał jak wszyscy dobre i złe strony – oceniają.

Jedna kobieta się waha: - Pamiętam, że kochał pieniądze i wygodne auta. To mu wybaczałam. Ale molestowanie? Oby to nie okazało się prawdą! Molestowanie jest najgorsze, zwłaszcza wśród księży.

Rozmawiam też z mieszkańcami okolicznych kamienic, którzy nie chodzą do Brygidy. Jedna osoba mówi wyraźnie: - Pomnik pedofila powinien stąd zniknąć! Przecież to chore, straszne, potworne. Te osoby, które molestował, do dziś nie mogą sobie poradzić ze sobą. Tyle tragedii przez jednego człowieka.