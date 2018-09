O wyższości orła na majtkach i w polu czarnym nad orłem tęczowym

Ministrowie Mariusz Błaszczak i Joachim Brudziński toczą korespondencyjny pojedynek. Stawką jest miano pierwszego obrońcy godła i moralności. W tle pojawiają się środowiska LGTB i pierwsza dama.

Trudno powiedzieć, który z panów ministrów ma większe zasługi na polu ścigania/obrażania/prześladowania gejów i lesbijek. To dlatego, że gdy wydaje się, że w tej zaciętej rywalizacji wygrywa Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński (czyżby to była zazdrość?) natychmiast przebija rywala w tej nietypowej konkurencji.

"Sodomici", wszędzie ci wstrętni "sodomici"

Joachim Brudziński musiał być w prawdziwym szoku. No bo jak to tak? To on zachęca policję do ścigania profanów symboli narodowych (8 lipca przeszkadzał mu ptak umieszczony na tęczowym polu na Marszu Równości w Częstochowie), a tu Błaszczak jedną wypowiedzią kradnie mu show.