Nowa trasa LOT-u. Tym razem do turystycznej stolicy Florydy - Miami

1 czerwca 2019 r. – LOT uruchomił jedno z najbardziej oczekiwanych połączenie tego lata. Pasażerowie mogą polecieć bezpośrednio z Warszawy na słoneczną Florydę. Rejsy będą realizowane cztery razy w tygodniu Boeingami 787-8 i 787-9 Dreamliner. Miami to już dziewiąte połączenie polskiego przewoźnika do USA.

Połączenie będzie obsługiwane wyłącznie Dreamliner'ami. (East News)

Rejsy do i z Miami będą się odbywały w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę. Starty z Lotniska Chopina w Warszawie planowane są na godz. 12:05, a lądowanie w Miami o 17:30 czasu lokalnego. Z Florydy pasażerowie wystartują rejsem wieczornym o godzinie 20:05, by wylądować w Warszawie o 12:15 następnego dnia. Rejs z Warszawy do Miami potrwa 11 godz. i 25 minut. To połączenie do Miami będzie obsługiwane wyłącznie Boeingami 787 Dreamliner.

Słoneczna strona zachodniego wybrzeża

- LOT rozpoczyna operacje lotnicze do nowego miasta w USA, otwierając tym samym Polakom i pasażerom z Europy Środkowo-Wschodniej najkrótszą drogę na Florydę. Miami nie bez powodu jest drugim najchętniej odwiedzanym przez zagranicznych turystów miastem w Stanach Zjednoczonych. Znane z tętniącego życiem kurortu South Beach, piaszczystych plaż i lazurowej wody Atlantyku miasto przyciąga rocznie nawet 8 milionów podróżnych z całego świata. To również jedno z najważniejszych centrów biznesowych kraju, a także istotny port handlowy dla Ameryki Łacińskiej.

Pomimo niewielkiej liczby bezpośrednich połączeń między Europą Środkowo-Wschodnią a Miami, na tej trasie podróżuje ponad pół miliona pasażerów rocznie. Jestem pewny, że teraz dzięki nowej ofercie LOT-u wielu pasażerów z Polski i CEE wybierze się na wakacyjny odpoczynek na Florydzie – mówi Rafał Milczarski, Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT.

Potencjał cargo

LOT zadbał o wygodne transfery na rejsy do Miami z wielu miast w regionie. W przypadku wielu połączeń czas przesiadki na Lotnisku Chopina wynosi około dwóch godzin m.in. dla pasażerów podróżujących z Budapesztu, Pragi, Bukaresztu, Kijowa, Koszyc, Tallina, Wiednia, Moskwy, Wilna a także Dussedorfu, Hamburga, Sztokholmu.

Nowe połączenie pozwoli na wykorzystanie potencjału LOT Cargo. Miami to jeden z kluczowych portów dla rynku produktów farmaceutycznych, które dzięki nowej certyfikacji IATA CEIV Pharma będą wkrótce transportowane z Europy na Florydę pod pokładami Dreamlinerów LOT-u. Jednocześnie LOT Cargo zajmie się dostarczeniem do Polski i Europy świeżych produktów z Ameryki Południowej – w tym owoców morza, warzyw, egzotycznych owoców i kwiatów ciętych z Wenezueli, Ekwadoru i Kolumbii oraz części samolotów i samochodów z Chile, Peru czy Argentyny. Każdy z Dreamlinerów LOT-u w zależności od typu zabiera pod pokład średnio między 12 a 13,5 ton.

Miami - bilety do wygrania

- Obecnie Florydę zamieszkuje prawie pół miliona osób pochodzenia polskiego. Niezmiernie cieszy nas, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polonii Amerykańskiej, która po raz pierwszy otrzymuje ofertę bezpośrednich połączeń z Polską – dodaje Rafał Milczarski.

Z okazji inauguracji nowego połączenia, Polskie Linie Lotnicze LOT przygotowały z Ambasadą USA w Warszawie i innymi partnerami konkurs #WelcomeToFlorida.

W terminie od 28 maja do 28 sierpnia 2019 r. uczestnicy mogą przygotować krótki – trwający maksymalnie minutę film, który przedstawi propozycje, jak spędzić czas w Miami i na Florydzie. Film należy opublikować na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie w statusie publicznym. Do wygrania są m.in. bilety lotnicze do Miami w klasie LOT Premium Economy, dla dwóch osób, a także zestaw voucherów na hotele i bilety do różnych atrakcyjnych miejsc na Florydzie.

Miami jest 14. połączeniem dalekiego zasięgu w siatce LOT-u, w tym 9. do USA. LOT oferuje dziś rejsy z Warszawy: do Nowego Jorku (JFK), Newark, Chicago, Los Angeles, Toronto, Tokio, Seulu, Pekinu, Singapuru, do Delhi, a także do Kolombo. LOT ma w swojej regularnej ofercie 111 kierunków, co oznacza, że od początku 2016 r. ich liczba wzrosła o ponad 70.

Rozwój połączeń jest możliwy m.in. dzięki pozyskiwaniu kolejnych samolotów. W maju br. do floty dołączył 13. Boeing 787-9 Dreamliner. Do końca 2019 r. flota Dreamlinerów, które obsługują trasy dalekodystansowe, zwiększy się do 15. W 2018 r. LOT przewiózł łącznie ponad 8,9 mln pasażerów. W tym roku przewoźnik spodziewa się gościć na pokładach ponad 10 mln osób.