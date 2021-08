"Nie jesteśmy od zapewniania komfortu politykom"

Dziennikarską misję rozumiemy prosto - chcemy dawać naszym czytelnikom pełen obraz wydarzeń, a nie jego wycinek, jak robią to niektóre media. Chcemy przekazywać fakty, cytować opinie, pytać wszystkich zainteresowanych. Wierzymy, że właśnie to jest w dziennikarstwie najważniejsze. A nie - jak dziś usłyszeliśmy - zastanawianie się, czy komuś nasza publikacja zaszkodzi bądź jak wpłynie na scenę polityczną. O to niech się martwią politycy, a nie media.