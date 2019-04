Nauczyciel po strajku: boję się, że rząd będzie nas dalej upadlać

Artur Sierawski, który uczy historii w Zespole Szkół Nr 23 w Warszawie, komentuje dla WP zawieszenie strajku przez ZNP do września. - Boję się, że tylnymi drzwiami rząd zwiększy nam etat z 18 do 26 godzin. A przecież już się zarzynamy w pracy.

Artur Sierawski: Szczerze, to myślałem, że ten strajk potrwa dłużej. Dzwonią do mnie koledzy i koleżanki nauczyciele – są łzy. Wielu jest rozgoryczonych, uważają, że dalej powinniśmy walczyć. Mimo wszystko uważam, że coś osiągnęliśmy.

Niestety, dalej będziemy pracować za te śmieszne pieniądze. To demotywuje i zniechęca ludzi do zawodu. Boję się więc końca roku szkolnego.

Choćby zwiększając nam pensum, czyli ilość godzin przy tablicy. Obawiam się, że rząd tylnymi drzwiami będzie chciał zwiększyć nam pensum z 18 do 26 godzin. To będzie półtorej etatu. Ja wiem, jak to wygląda – człowiek się zarzyna, na nic nie ma czasu, jest obładowany dokumentacją, sprawdzianami. Więc ja sobie tego nie wyobrażam.

Pojawia się wiele głosów, że nauczyciele nie będą już strajkować we wrześniu. Boję się tego września, bo nie będzie już tak łatwo zmobilizować nauczycieli. Jak dostaną w maju paski z wynagrodzeniem, niższe po odjęciu pieniędzy za strajk, to będzie dla nich przestroga. Jeśli zobaczą, ile stracili, mogą nie chcieć strajkować. Nauczyciele liczą pieniądze, żeby im starczyło do końca miesiąca. Obniżona pensja oznacza dla nich trudności w przeżyciu do pierwszego.