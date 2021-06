Najpiękniejsze polskie słowo. "'Solidarność' – nie mam żadnych wątpliwości"

Gdy musiałem w końcu wskazać to najpiękniejsze według mnie słowo, nie musiałem się długo zastanawiać. Niemalże natychmiast na myśl przyszła mi solidarność. Słowo, które jest fundamentem nie tylko naszej najnowszej historii. To słowo, które swego czasu sprawiło, że cały świat miał Polskę na ustach. Wreszcie to słowo, którego przesłania potrzebujemy również teraz, w trudnym pandemicznym czasie. A do tego ono po prostu tak pięknie po polsku szeleści.