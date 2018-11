Morawiecki miał plan na KNF. "Afera nie mogła przyjść w gorszym momencie"

Afera KNF nie mogła przyjść w trudniejszej chwili dla Mateusza Morawieckiego. Miał plan głębokich zmian w tej instytucji. Plan polegał na tym, żeby premier wreszcie miał realną władzę nad Komisją.

- Morawiecki ma w tej chwili urwanie głowy, niektórzy pytają o jego rolę w całej sprawie. Zobaczymy, czy uda mu się jednocześnie zreformować KNF i wyjaśnić aferę do końca , aby nie ciągnęła się jak ogon za partią przed wyborami parlamentarnymi - mówi nam jeden z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

To właśnie od długofalowej skuteczności na polu nadzoru finansowego będzie zależała polityczna kariera Mateusza Morawieckiego , który został powołany na premiera właśnie do takich celów. Afera KNF przyszła w najgorszym momencie .

- Marek jest nie do obrony. To był za miękki facet na tę robotę, akademik. Niech się teraz tłumaczą ci, którzy za nim lobbowali - mówi jego dalszy znajomy z sektora finansowego, obecnie poseł PiS .

- Od początku było dla nas jasne, że Leszek Czarnecki może coś szykować. To strategia ucieczki do przodu, w sytuacji, w której KNF przeprowadzało kontrole w jego bankach. Taśmy trzymał przez ponad pół roku, a zostały opublikowane na dzień przed negatywną opinią Komisji wobec Idea Banku, który nie miał prawa do handlowania wierzytelnościami GetBacku. Poza tym wystarczy poczytać sprawozdania finansowe, żeby dowiedzieć się, że zarówno Getin jak i Idea są dzisiaj praktycznie niewypłacalne. Brakuje im kilku mld zł kapitału - dodaje osoba z otoczenia KPRM. I na pytanie o nowego prezesa Komisji, dodaje: