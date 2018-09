Mobbingu doświadczył co trzeci badany Polak. To poważny problem

Prawie siedemdziesiąt pięć procent Polaków badanych w panelu Ariadna uważa, że mobbing w miejscu pracy to bardzo poważny problem. 40 proc. kobiet i 38 proc. mężczyzn zna co najmniej jedną osobę, która go doświadczyła.

Szefowa krzycząca na podwładnych. Co trzeci badany spotkał się z podobną sytuacją. (iStock.com, Fot: Bojan89)

Przełóżmy na język polski. 29 proc. badanych przez Wirtualną Polskę w panelu Ariadna Polaków (w tym 29 proc. kobiet i 27 proc. mężczyzn) doświadczyło w miejscu pracy prześladowań ze strony kolegów, podwładnych lub przełożonych, musiało odejść z pracy ze względu na poniżanie, upokarzanie, dyskredytowanie, izolowanie czy uporczywie rozsiewane plotki lub doświadczyło innego typu prześladowania.

Mobbing to nie pojedyncze przypadki, tylko powszechne zjawisko. Aż 38 proc. badanych przez nas Polaków zna choć jedną osobę, która go doświadczyła.

Pocieszające jest to, że trzy czwarte Polaków wie - a przynajmniej uważa, że wie - na czym mobbing polega. I coraz częściej umie na niego reagować. Niedawno głośna stała się sprawa księdza Jacka Stryczka, który został oskarżony przez ponad dwadzieścia osób o stosowanie praktyk mobbingowych w organizacji pozarządowej Szlachetna Paczka. Duchowny musiał zrezygnować z kierowania coroczną akcją i oddał się do dyspozycji zarządu organizacji. Jego przypadek - głośny, bo medialny, to jednak tylko jeden z wielu - aż 74 proc. badanych przez nas Polaków bez względu na płeć uważa, że mobbing w firmach w Polsce to wciąż poważny problem.

