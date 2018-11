Marsz Niepodległości możemy jeszcze uratować. My, obywatele – ty i ja

Dr Janusz Sibora jest przekonany, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła słuszna decyzje rozwiązując marsz organizowany przez narodowców. Według niego ten marsz już w założeniach nie miał łączyć, a dzielić.

Dr. Janusz Sibora : To proste. Mamy symbole, które nas łączą – hymn, godło, flagi narodowe. To te symbole są hasłem wywoławczym Polaków. Tymczasem marsz, który rozwiązała Hanna Gronkiewicz-Waltz wpisywał się w logikę tzw. patriotyzmu wykluczającego. A tymczasem w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości powinniśmy uczestniczyć w marszu o charakterze obywatelskim, ale i równocześnie narodowym.

Posłużę się gotowym przykładem. Wzorem gotowym, którym przecież dysponujemy i do którego trzeba się odwołać jest pierwszy Narodowy Marsz Niepodległości, marsz ponadpartyjny, który został zorganizowany 17 listopada 1918 roku, a więc w pierwszą niedzielę po odzyskaniu niepodległości. Zorganizowały go w ciągu 2-3 dni środowiska obywatelskie, a wzięło w nim zgodnie udział ponad 110 organizacji. Zapraszającymi byli organizatorzy, a więc ludzie aktywni społecznie i obywatelsko. Zaproszeni byli wszyscy bez względu na wyznawane poglądy i wiarę. W organizacje włączył się ówczesny ratusz i środowiska dziennikarskie. Były organizacje kobiece i przedstawiciele innych, niż Warszawa, regionów. Choćby Wielkopolanie i Mazurzy.

Według mnie nic nie jest stracone. Przy życzliwej postawie elit intelektualnych można by to nadal zrobić. Do mnie dzwonili choćby przedstawiciele izb lekarskich i radcowskich. Dzwonili dziennikarze. Wystarczy niewielka iskra, a odzew powinien przerosnąć najśmielsze oczekiwania. Możemy to być my – ja i pan. Do takiego marszu mogliby przyłączyć się politycy, może wtedy udałoby im się rozbić tę szybę, którą odgrodzili się od Polaków. Bo dość już marszów niepatriotycznych, które patriotycznymi są tylko z nazwy.