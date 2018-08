Marcin Makowski: Znany dziennikarz potrącił staruszkę na pasach. Zapłacił kilkanaście tys. i chodzi wolno. A gdybyś to był ty?

Jak to jest być znanym dziennikarzem, prowadzącym w znanej stacji radiowej znany program satyryczny, jednocześnie mając na sumieniu potrącenie staruszki na pasach, jadąc samochodem bez prawa jazdy, OC i ważnego przeglądu? Normalnie. Płaci się kilkanaście tys. zł i żyje dalej. Polski wymiar sprawiedliwości jest zaskakująco łaskawy dla przestępców za kierownicą.

Sześć tysięcy za potrącenie na pasach

Ponieważ kierowanie pojazdem bez uprawnień kwalifikuje się jako wykroczenie, a potrącenie kobiety jako przestępstwo ścigane z kodeksu karnego, obie sprawy zostały rozdzielone. W tej pierwszej, 26 czerwca 2018 prokuratura przekazała materiały do wydziału prewencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, która póki co nie ustosunkowała się oficjalnie do zarzutów. W tej drugiej zapadł jednak nieprawomocny wyrok , i to on wzbudził w sieci liczne kontrowersje.

Sądy pobłażliwe dla ”znanych” piratów drogowych

Wszystkie sprawy łączy jedna prawidłowość - bez względu na aktualnie rządzące partie, ci, którzy są silni i znani, zazwyczaj wychodzą z podobnych wydarzeń bez większego szwanku, w przeciwieństwie do swoich ofiar. Postawcie sobie Państwo w tym momencie jedno, kluczowe pytanie: a gdybyście to Wy siedzieli wtedy za kierownicą? Moglibyście liczyć na podobną pobłażliwość? Nie sądzę.

Gdzie jest źródło tego problemu? To niewydolny, podatny na wpływy i działający niesymetrycznie wymiar sprawiedliwości. Bez względu na to, jak bardzo opozycja nie zaklinałaby rzeczywistości i ile razy nie mobilizowała Polaków do stanięcia murem za sędziami. Bez znaczenia ja często PiS nie otumaniał ludzi obietnicami zmian systemowych, które ograniczają się do zemsty personalnej - my, zwykli obywatele jedziemy na tym samym wózku. Nie możemy liczyć na równe traktowanie, osłonę medialną ani polityczną. Dopóki się to nie zmieni, dopóty nie będziemy mogli się nazwać państwem w pełni cywilizowanym.