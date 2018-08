Marcin Makowski: Szczęście w nieszczęściu. Spór o zakup australijskich fregat w momencie, w którym nikt go nie zauważył

Pierwsza wizyta polskiego prezydenta w Australii za nami, ale ciągle nie milkną echa związane z chaosem decyzyjnym odnośnie zakupu używanych fregat. Jeden z członków delegacji prezydenckiej w rozmowie z WP odsłania kulisy negocjacji.

Historyczna, czterodniowa wizyta Andrzeja Dudy w Australii i Nowej Zelandii dobiegła końca, ale nadal niejasne są kulisy dotyczące jej przebiegu. Szczególne kontrowersje wywołało krótkie spotkanie z premierem Australii Malcolmem Turnbullem, który co prawda powitał polską głowę państwa, ale nie uczestniczył później w rozmowach bilateralnych.

Premier Australii miał inne rzeczy na głowie

Sam ten fakt wywołał falę spekulacji związaną z fiaskiem negocjacji odnośnie zakupu dwóch trzydziestoletnich fregat typu Adelaide, które miały być głównym celem wizyty prezydenta i szefa MON Mariusza Błaszczaka . Wielu komentatorów i polityków opozycji stwierdziło, że był to wyraźny gest dezaprobaty ze strony Australijczyków, którzy celowo obniżyli prestiż wizyty w ramach ”zemsty” za brak finalizacji zakupu fregat. Nasze źródło w KPRP przekonuje jednak, że kulisy rozmów wyglądały inaczej.

Negocjacje z przyszłą premier?

Osobną kwestią było jednak faktyczne zamrożenie rozmów dotyczących zakupu używanych fregat. Choć pierwsze sygnały o tym, że premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z Jarosławem Kaczyńskim zawiesza negocjacje dotarły do KPRP około 12 sierpnia, było już za późno na odwołanie planowanego wiele miesięcy wyjazdu. Według naszego rozmówcy, choć z delegacji wycofał się szef BBN Paweł Soloch, Australijczycy mieli uznać obecność szefa MON Mariusza Błaszczaka jako kontynuację rozmów. - Atmosfera rozmów Andrzeja Dudy była dobra. Kwestia fregat była tylko jednym z wielu punktów. To temat rządowy, więc głównie wziął go na siebie Mariusz Błaszczak w swoich odrębnych rozmowach najpierw z australijskim Ministrem Obrony Narodowej, a potem z Ministrem Przemysłu Zbrojeniowego - mówi współpracownik prezydenta. Na nasze pytanie, czy nieoficjalnie wyrażono ubolewanie nad zaistniałym stanem rzeczy, dowiedzieliśmy się, że ”nasi partnerzy zdali sobie sprawę, że zatopienie trzeciej fregaty w trakcie negocjacji nie było najlepszym pomysłem”.