Marcin Makowski: Marsz neonazistów w obstawie policji, ”polskie obozy” przejawem wolności słowa. Drodzy sąsiedzi, brzydko się bawicie

Jednego dnia przez Berlin przechodzi chroniona przez policję demonstracja neonazistów, następnego niemiecki Trybunał Sprawiedliwości uznaje, że mówienie przez telewizję ZDF o "polskich obozach zagłady" to przejaw wolności słowa i mediów. Drodzy zachodni sąsiedzi, weźcie kilka głębokich oddechów i spójrzcie w lustro.

W lipcu 2013 roku w zapowiedzi programu przygotowanego przez niemiecką telewizję publiczną ZDF dla kanału ARTE doszło do skandalicznego błędu. Rzekomo przez złe tłumaczenie z języka francuskiego, zarówno Auschwitz jak i Majdanek nazwano „polskimi obozami zagłady”. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz zagraniczne media posłużyły się podobnym kłamstwem, tym razem jednak miało się nie skończyć na krótkim sprostowaniu. Były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau Karol Tendera postanowił bowiem zgłosić sprawę do sądu. Do obozu trafił w lutym 1943 r. z numerem 100430. Na własne oczy widział horror , który niemiecka administracja oraz wartownicy zgotowali nie tylko Żydom, ale również Polakom oraz wielu innym narodowościom. Jak sam twierdzi, „miarka w końcu się przebrała”, stąd symboliczne przekazanie sprawy do wymiaru sprawiedliwości.

Przeprosić raz a dobrze

”Brzydko się bawicie”

Chcę, żeby jedna rzecz była jasna, nie mamy dzisiaj większych alternatyw jeśli chodzi o europejskie sojusze. Ekonomicznie i militarnie jesteśmy skazani na walkę o dobre relacje z naszych Zachodnim sąsiadem. Jeśli mają to być relacje partnerskie, sąsiad ów musi sobie uświadomić, że w pewnych aspektach wobec Polski wolno mu po prostu mniej. Jest w tej sytuacji coś z wiersza Ignacego Krasickiego ”Dzieci i żaby”. Choć autor skierował go do dzieci, dzisiaj my możemy go skierować do wielu Zachodnich polityków: ”Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie! Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie”.