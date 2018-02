Marcin Makowski: Kontrowersyjne wideo na profilu senatora PiS. "Jak Żyd Żyda gonił na śmierć"

Na profilu facebookowym senatora Waldemara Bonkowskiego zostało udostępnione nagranie, zmontowane z nazistowskich materiałów propagandowych. Przedstawia żydowskich kapo, którzy brutalnie obchodzą się z rodakami. Był to jednak materiał wyreżyserowany przez samych Niemców. Film podpisano: "Jak Żyd Żyda gonił na śmierć".

Tak powstała produkcja "A Film Unfinished" - " Niedokończonego Filmu ", który właśnie w kategorii dokumentalnej zdobył prestiżowe nagrody branżowe, m.in. 2010 Sundance Film Festival Winner for World Cinema Documentary Editing, czy 2010 Hot Docs Winner for Best International Feature. Produkcja została zauważona również podczas niemieckiego Berlinale.

"W trakcie wojny niemieccy Naziści weszli z kamerą do getta i nagrali propagandowy film, w którym bestialstwo przypisują Żydom, by wybielić swoje zbrodnie. Co robią Polacy 75 lat później? Udostępniają to nagranie jako dowód żydowskiej kolaboracji…" - napisał na profilu senatora jeden z internautów, Rafał Mielniczek.