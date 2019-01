Marcin Makowski: Kluczenie wokół Kościoła. Barbara Nowacka liberalnym Andruszkiewiczem Platformy

Jaką partią, pod względem światopoglądowym, jest dzisiaj PO? Z jednej strony Schetyna chciałby przystroić się w Unii w szaty chadeka, z drugiej w Polsce rozwinąć ”liberalne skrzydła”. Jednym z nich jest Barbara Nowacka, która z inicjatywą ostrego rozdziału Kościoła od państwa pełni w KO rolę liberalnego Andruszkiewicza.

Kiedy w epoce świetności Koalicji Obywatelskiej rozmawiałem w Krakowie z Katarzyną Lubnauer , zapytałem ją, czy nie ma problemu we współpracy na gruncie ideologicznym z Grzegorzem Schetyną . W końcu lider PO zapowiedział swego czasu, że jego partia nigdy nie skręci za nadto na lewo ze względu na - jak to określił - ”zarzuconą konserwatywną kotwicę”. Szefowa Nowoczesnej odpowiedziała wtedy, że na koalicyjnym statku jest również miejsce na liberalny żagiel.

Od tamtego czasu, choć już ze zmarginalizowaną Nowoczesną, stanowisko Platformy wobec Kościoła i tematów sumienia nie uległo zmianie. Przyciśnięci do odpowiedzi politycy kluczą, unikają zajmowania jednoznacznego stanowiska, pozorując jedynie posiadanie żagli, skrzydeł czy wyrazistego kośćca ideowego. Nim właściwie od początku istnienia PO, pomimo opisywanej okazjonalnie przez media frakcji liberałów, było na tyle szerokie rozmycie spektrum opinii, aby niemożliwym było określenie, co partia chciałaby zrobić w kwestii związków partnerskich, religii w szkołach, aborcji czy par homoseksualnych. Bo, że deklaratywnie wszystkie te postulaty delikatnie popierała, wiemy. Tyle, że nie przez przypadek - tylko w wyniku przemyślanej strategii ”świętego status quo” - przez osiem lat żadnej z nich systemowo nie rozwiązano.

I na tej życzliwości właściwie zawsze się kończy, bo stanowcze i jednoznaczne stanowisko zniechęciło by bliższych katolicyzmu i konserwatywnych wyborców Platformy, których ta ma niemało, z czego zdaje sobie sprawę. Czy nie jest zatem tak, że Barbara Nowacka - w sensie wizerunkowym i ideologicznym - pełni w Koalicji Obywatelskiej tę samą funkcję, którą pełnić ma w Zjednoczonej Prawicy werbunek Adama Andruszkiewicza? Oficjalnie wita się ich na pokładzie, choć pochodzą z zupełnie innych bajek. Gdy zaczynają robić to, co robili zawsze, odcina się od nich, dystansuje, ”życzliwie wspiera” z bezpiecznych pozycji, puszczając oko do odmiennego elektoratu, który skusi się obietnicą pluralizmu wewnątrz środowiska, które politycznie nie do końca go kręci.