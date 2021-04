Koziński: "Marazm połowy kadencji. Czy ktokolwiek będzie umiał przełamać polityczny imposybilizm?" [Opinia]

Ale dziś dobrze wiemy, jak kolejne lata politycznie będą wyglądały. Wyborów przedterminowych raczej nie będzie - a jak ich nie będzie, to schemat polityczny jest łatwy do odtworzenia. A może nie? Bo trudno uwolnić się od przekonania, że wygrać może ten, który pierwszy go złamie, który znajdzie sposób na to, jak go przełamać. Ale to by wymagało zrobienia ruchu, tymczasem obie strony cały czas liczą, że to przeciwnik złoży swój miecz, nie widząc słabości u rywala.