Makowski: ”Zdewastowany cmentarz żydowski w Świdnicy? Tak powstają fake newsy” [OPINIA]

W tej historii pomylone zostało wszystko: zdjęcia miejsca, opis wydarzenia i data. Nie zapomniano o jednym - dopisaniu motywów politycznych do rzekomej zemsty za kryzys polsko-izraelski, która poskutkować miała dewastacją żydowskiego cmentarza w Świdnicy. Izraelskie media spreparowały fake newsa, nie bójmy się tego powiedzieć.

We wtorek 19 lutego, większość izraelskich mediów obiegła szokująca informacja o rzekomym ”zdewastowaniu żydowskiego cmentarza w Świdnicy”. Według rekacji dziennikarzy, miała to być odpowiedź na ”narastające napięcie na linii Polska-Izrael”. Informację takiej treści podała bowiem agencja prasowa Jewish Telegraphic Agency (JTA), a za nią m.in. Jerusalem Post, The Times of Israel, sNewsi czy portal antisemitism.org.il - monitorujący przypadki antysemityzmu na świecie.