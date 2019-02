Makowski: "Wyklęci wrócili do zbiorowej pamięci. Teraz czas, aby narracja o nich wydoroślała" [OPINIA]

Gdy żołnierze wyklęci wrócili już do zbiorowej pamięci, najwyższa pora, aby ta pamięć wydoroślała. Bez bazarowej tandety i pop-historycznych sporów musimy zmierzyć się z ich losami. Heroicznymi i bandyckimi. A więc z ludźmi z krwi i kości.

Z pewnością nie zasługiwali jednak na to, co z narracją o nich zrobili przez następne lata politycy i wszelkiej maści bazarowi biznesmeni. Jedni bezrefleksyjnie przerzucali się czarno-białymi ocenami, tworząc z ich dokonań pomniki trwalsze od spiżu, inni nazywali bandytami i mordercami dzieci.

A może już czas, aby Wyklęci trafili tam, gdzie od zawsze powinni? Na karty rzetelnie napisanych podręczników historii, a nie paszkwili czy hagiografii? Do normalnego dyskursu publicznego, a nie do uwikłanego w spory światopoglądowe bełkotu? Niech ich bohaterskie czyny i potworne zbrodnie będą przedmiotem badań historyków, a nie kolejnej jałowej pyskówki w mediach. Zobaczmy w wyklętych ludzi z krwi i kości, nie święte krowy. Jak to zrobić? Na początek proponuję spojrzeć na świat ich oczyma.

Gdy druga wojna światowa dobiegła końca, ale ukształtowany przez nią nowy porządek i podział stref wpływów nie był jeszcze rzeczą oczywistą, wśród Polaków na popularności zyskiwała pewna ludowa rymowanka. "Truman, Truman, spuść ta bania, bo to nie do wytrzymania. Jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa. Choć zastaniem same zgliszcza, jednak ziemia to ojczysta. Druga mała, ale silna, i wrócimy też do Wilna". Widmo kolejnego starcia mocarstw na zgliszczach wylizującej rany Europy dla wielu polityków, a za nimi prostych ludzi, wydawało się realne. Przebąkiwał o tym gen. Patton, wspominał Churchill, obawiał się Stalin.