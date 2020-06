Makowski: "Wyborcy kolejny raz nie dorośli do naszych oczekiwań" [OPINIA]

"Jedna rzecz przeraża mnie w tych wyborach. Jeśli ktoś chce wygrać z PiS-em, musi sięgnąć po głosy ludzi z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Musi więc wykazać się jeszcze większym populizmem i cynizmem niż PiS i Duda. Upraszczając - walką o wolne sądy i solidarnością społeczną nie wygra się z 500+, 300+, 1000+ itp." - ogłosił w mediach społecznościowych chwilę po wstępnych rezultatach wyborów prezydenckich mój znajomy. Wykształcony facet z mediów branżowych, z Warszawy, obyty w świecie . Nie przytaczam tego cytatu, aby się nad kimkolwiek pastwić - wręcz przeciwnie. To po prostu symptomatyczny sposób myślenia o polityce, który co sezon wyborczy od pięciu lat - zamiast ku zwycięstwu - prowadzi podobną część lewicowo-liberalnej opozycji na manowce.

Pięknie to się wszystko układa w głowie w konstrukcję myślową pod tytułem: "wyborcy kolejni raz nie dorośli do naszych oczekiwań". I dlaczego miałoby być inaczej? Przecież zdecydowana większość mediów jest warszawocentryczna, w warszawocentryzmie świetnie się odnajduje, fiksuje, swojego słoikarstwa z czasem nawet wstydzi. "Przeglądam wyniki wyborów i dociera do mnie, że przestałem rozumieć dużą część naszego społeczeństwa. Dla dziennikarza to dramat. Trzeba się poprawić i wziąć za siebie" - napisał na Twitterze w poniedziałek Szymon Jadczak. Przecież jeden ze zdolniejszych dziennikarzy śledczych swojego pokolenia. Jakim cudem mógł przegapić coś tak makropolitycznego, jak przetasowania w elektoratach? Albo, co później sam doprecyzował, powód, dla którego tak wiele młodych osób (drugi wynik w stawce), poparło Krzysztofa Bosaka?