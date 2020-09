Makowski: "Urzędnicza bezkarność COVID-owa. Rząd chce ułaskawiać za błędy" [OPINIA]

Poselski projekt ustawy, zwalniającej urzędników państwowych z odpowiedzialności za łamanie prawa, jeżeli w "interesie społecznym" walczyli z pandemią, to prosta droga do bezkarności polityków oraz dublowanie już istniejącego prawa. Rząd we własnym interesie zmienia przepisy, które będą działać wstecz.

Jacek Sasin i Mateusz Morawiecki (PAP, Fot: Leszek Szymański)