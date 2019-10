Makowski: "Tokarczuk walcząca, do urn prowadząca. Czy literacki Nobel ma barwy polityczne?" [OPINIA]

Znikąd nadziei, marazm w opozycji, wybory rozstrzygnięte przed głosowaniem. Aż tu nagle wjeżdża ona, cała na biało, z Noblem w ręce. A swoim apelem frekwencyjnym na ostatniej prostej prowadzi "Polskę uśmiechniętą" do urn - po zwycięstwo demokracji. Żarty na bok. Czy Olga Tokarczuk może i chce zmienić wynik niedzielnych wyborów?

Czekając na wyborczy cud

Jeśli jednak czytam np. Jana Hartmana, że to coś zmieni.... uwierzyć w to nie mogę. "Niechaj nas Olga Tokarczuk teraz poprowadzi do wyborów. Olga, wykorzystaj to dla Polski! Możesz posłać do urn tysiące ludzi!" - napisał profesor. "To bardzo ważny apel naszej noblistki. Posłuchajmy, pomyślmy o przyszłości naszych dzieci i wnuków i pójdźmy w niedzielę na wybory" - dodał Stanisław Koziej. Monika Rosa dokleiła swój plakat wyborczy do informacji o Noblu, a Adam Szłapka ogłosił, która wypowiedź Tokarczuk dla komisji noblowskiej to "najważniejsze orędzie dzisiejszego wieczoru".