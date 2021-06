Makowski: To początek formalnej erozji obozu rządzącego [OPINIA]

W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość próbuje minimalizować straty. Próbuje zachęcić poseł Janowską do powrotu do klubu parlamentarnego tłumacząc, że została wprowadzona w błąd. PiS będzie szukać posłów u Adama Bielana w partii Republikanie i być może będzie się starać o renegocjacje z Jarosławem Gowinem. Będzie też liczyć na to, że posłowie Kukiza okażą się pewnymi elementami w tych głosowaniach, które będą dla PiS-u najważniejsze. Nie mniej jednak jest to tylko i wyłącznie minimalizowanie strat, ponieważ przy większości, która wisi na włosku (a w tej chwili już jej nie ma), nawet jeden poseł robi różnicę. Zwłaszcza w takich głosowaniach, jak z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, które prędzej czy później musi się wydarzyć, bo wyrok TK daje na to czas do połowy lipca. To jest dzisiaj największa zagwozdka.