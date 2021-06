Makowski: Staroń nie rozwiązuje problemu. PiS ma miesiąc na obsadzenie RPO. Inaczej złamie konstytucję [OPINIA]

I tutaj dochodzimy do konkluzji. Na Nowogrodzkiej słychać, że to nie jest ostatni przystanek w drodze do przejęcia urzędu RPO. Oczywiście, jeśli Lidia Staroń zagłosuje sama za sobą, jeden głos przesądzi o jej losie, ale jeśli nie wydarzy się nic spektakularnego, i ona powtórzy los Bartłomieja Wróblewskiego oraz Piotra Wawrzyka. PiS pracuje nad poparciem w Senacie, w końcu wystarczy, żeby jeden polityk opozycji "spóźnił" się na głosowanie. Ale jeśli jednak wszyscy dotrą i zagłosują zgodnie z przewidywaniami, co dalej?