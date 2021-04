Makowski: "Smoleńsk niczego nas nie nauczył?" [OPINIA]

Tym razem chodzi o lot Embraera 175, który 2 lipca 2020 r., na finiszu kampanii prezydenckiej, z Andrzejem Dudą na pokładzie wystartował z Zielonej Góry do Warszawy, i zrobił to mimo braku kontrolera ruchu lotniczego na lotnisku w Babimoście - przez cztery minuty wznosząc się bez formalnej kontroli z ziemi, do momentu, w którym jednostkę przejęła wieża kontroli lotów w Poznaniu.