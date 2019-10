Makowski: "Śmiechem w PiS. Opozycja uliczna czegoś się wreszcie nauczyła?" [OPINIA]

Nie moja bajka, nie moja estetyka, znam lepsze żarty - ale jedno trzeba przyznać. Happening z przynoszeniem mebli dla Mariana Banasia do siedziby NIK czy "dosypywania głosów" pod biurem PiS-u pokazuje, że uliczna część opozycji zaczyna się uczyć na błędach.

W piątek na Nowogrodzkiej grupa aktywnych na przeróżnych manifestacjach członków opozycji postanowiła urządzić swoisty happening. Odnosząc się do sześciu protestów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ponownego przeliczenia głosów do Senatu, sama przytargała kilkanaście worków "dodatkowych kart wyborczych", z powagą mówiąc: "My do prezesa z głosami. Pani Basia dzwoniła, że brakuje. To my je przynieśliśmy". - Mamy drabinkę, żeby rozmawiać z prezesem jak równy z równym - dodał Arek Szurek z Obywateli RP, wskazując również na stojącą obok symboliczną urnę wyborczą.