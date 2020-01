Makowski: "Senacki 'zamach' kamerą. Czy to jeszcze polityka, czy już kabaret?" [OPINIA]

Jeśli przypadkowe zderzenie operatora kamery z urzędniczką senacką może wywołać tyle niezdrowych emocji, nasi wrogowie nie potrzebują robić wojen hybrydowych. Sami siebie w końcu wykończymy. I zapewne - jak w przeszłości - znajdą się chętni, żeby Polskę od niej samej "ratować".

Przed Państwem kolejny odcinek serialu pt.: "Opozycja używa hiperbolizacji i języka nieadekwatnego do opisywanych wydarzeń, a potem się dziwi, że ludzie nie reagują, gdy ostrzega przed realnymi zagrożeniami". Albo, jak kto woli: "TVP gania za politykami opozycji, realizując polityczne zamówienia mocodawców". Paradoks współczesnej Polski polega na tym, że obydwa - równolegle - emitowane są w dedykowanych mediach i dla odbiorców święcie przekonanych, że tylko jedna z wymienionych rzeczywistości może być prawdziwa.

Tertium non datur

Nie ma tutaj, i od dawna nie było, zdroworozsądkowego środka. Jest albo zamach kamerą, albo polityk opozycji uciekający od niewygodnej prawdy . Oskarżony o korupcję marszałek, zasłaniający się kobietą , której nie pomógł po tym, gdy została poturbowana, albo propagandowe media, które celowo uderzyły ją w głowę, za nic mając fakt, że urzędniczka trafiła później do szpitala.

Polityczna brzytwa Ockhama

A co, jeśli istnieje inne, prostsze wyjaśnienie sprawy? Polityczna brzytwa Ockhama (filozoficzne założenie, które można streścić właśnie w zdaniu: "najprostsze wyjaśnienie jest zazwyczaj prawdziwe"), którą odłożyliśmy do zakurzonego kredensu i zapomnieliśmy używać? Co jeśli da się wyjść na chwilę poza ten żałosnej jakości kabaret i powiedzieć: okej, ekipa telewizyjna goniła za marszałkiem, ekipa marszałka chciała im uniemożliwić zadanie pytania, dyrektor weszła za filar, operator jej nie zauważył, obydwoje się zderzyli. W efekcie czego Małgorzata Daszczyk ucierpiała, ale takie rzeczy po prostu się zdarzają. Operator powinien przeprosić, polityk odpowiadać na pytania, media zachowywać umiar. Czy tak się jeszcze w Polsce da?