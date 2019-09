Makowski: "Pustka po Boltonie. To był 'nasz człowiek' w Białym Domu" [OPINIA]

Żaden prezydent USA przed Donaldem Trumpem nie miał czterech doradców ds. bezpieczeństwa narodowego w trzy lata. O ile samo tempo zmian nie musi być dla Polski niekorzystne, to już w przypadku dymisji Johna Boltona, to kto odchodzi ma znaczenie. W jakimś sensie tracimy rzecznika naszych interesów w Waszyngtonie.

Realista czy "podżegacz wojenny"?

Były szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa dał się poznać jako zwolennik twardego podejścia do wspomnianych reżimów, wielokrotnie odradzając Donaldowi Trumpowi - skoremu do dogadywania się i wizerunkowych fajerwerków - zbytnią uległość wobec Kim Dzong Una, Władimira Putina, Hasana Rowhaniego i Nicolasa Maduro. To również on miał stać za zerwanymi przed historycznym spotkaniem w Camp David i trwającymi rok negocjacjami z Talibanem.