Makowski: "Politycy dają antyprzykład walki z koronawirusem" [OPINIA]

Po pierwszych, stanowczych i niezbędnych działaniach rządu, zmierzających do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa, w okresie wyborczym zapanował nastrój, który idealnie podsumowują słowa premiera Mateusza Morawieckiego , przekonującego, że "wirus jest w odwrocie i nie trzeba się go bać". Tymczasem niespełna miesiąc później każdy kolejny dzień przynosi nowe rekordy pozytywnych próbek przebadanych na obecność COVID-19. W piątek, gdy piszę te słowa, mamy już ponad 800 nowych przypadków - niebezpiecznie zbliżając się do tysiąca dziennie.

Ministerstwo Zdrowia, widząc powagę sytuacji, zaczęło punktowo zaostrzać obowiązki sanitarne, wprowadzając je w tej chwili w 19 powiatach. To, co jednak razi, polega nie na słusznym przywracaniu reguł bezpieczeństwa, ale częstym braku konsekwencji, kiepskiej komunikacji i braku poczucia przewidywalności podejmowanych działań. Co to oznacza w praktyce?