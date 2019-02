Makowski: "PiS odkrywa karty do PE. Są zaskoczeniem. Szykuje się rekonstrukcja rządu" (OPINIA)

Wicepremier, ministrowie, wiceministrowie, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, rzeczniczka rządu i Klubu Parlamentarnego. Jeśli wszystkie ”miejsca biorące” do Parlamentu Europejskiego spełnią swoją rolę, w połowie roku szykuje się rekonstrukcja rządu i partyjny reset. Zaskakuje szczególnie exodus Joachima Brudzińskiego, jednego z najlepszych ministrów PiS-u.

Na liście, odczytanej we wtorek wieczorem pod siedzibą partii na Nowogrodzkiej przez marszałek Beatę Mazurek w towarzystwie wicepremier Beaty Szydło, mieszanka nazwisk oczywistych i zaskoczeń. Do tej pierwszej grupy lekką ręką można wpisać Annę Fotygę, Jarosława Sellina, Karola Karskiego, Jacka Saryusz-Wolskiego, Ryszarda Czarneckiego, Adama Bielana, Witolda Waszczykowskiego, Zdzisława Krasnodębskiego, Tomasza Porębę, Beatę Szydło, czy Ryszarda Legutko.

To właśnie on, minister spraw wewnętrznych i administracji, ”człowiek nr 2” w PiS-ie, typowany na zastępcę Jarosława Kaczyńskiego i uważany również w kręgach opozycyjnych za jednego z najskuteczniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy, został bowiem liderem listy Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Trudno na gorąco wytłumaczyć taką decyzję partii, która nawet gdy pojawiała się wcześniej w dziennikarskich plotkach, uznawana była za niewiarygodną.

Oczywiście można stwierdzić, że znany i aktywny w regionie będzie jego lokomotywą, ale czy cena ekspedycji brukselskiej dla samego PiS-u (Brudziński należy do jednych z najwierniejszych współpracowników prezesa, jeszcze z Porozumienia Centrum), nie będzie zbyt wysoka? Szczególnie, że mając zagraniczne obowiązki na głowie, szef MSWiA może już nie poświęcać tyle uwagi kontrolowaniom rozgrywek wewnątrz własnego środowiska i przywoływaniu nieco bardziej krnąbrnych działaczy terenowych do porządku. Istnieje również szansa, że po wyborach wycofa się i pozostanie w rządzie.

Wielcy nieobecni?

Co oczywiście nie znaczy, że nie wystartuje z niższego miejsca, licząc na zdobytą popularność. Tak czy inaczej dzisiaj razi jego oficjalne pominięcie, podobnie jak chętnego na Europarlament marszałka Ryszarda Terleckiego. Zaskoczeniem jest też brak Jacka Czaputowicza, o którym mówiło się, że "chce uciec do Brukseli". A jednak na liście go nie ma.