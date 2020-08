Makowski: "Pięć spraw, za które Duda powinien się zabrać następnego dnia po zaprzysiężeniu" [OPINIA]

Głowa państwa musi wiedzieć, jakie plany przygotował rząd na okres jesienno-zimowy, gdzie można się spodziewać jeszcze szybszego tempa zachorowań. Prezydent powinien również zapytać co z planowanymi wielkimi imprezami gospodarczymi, które odbywają się blisko miejsc z najgorszą sytuacją epidemiologiczną w kraju. Czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, który ma się odbyć od 2 do 4 września i Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój - przewidziane na 8 do 10 września - dojdą do skutku? To zagadnienia istotne z punktu widzenia radzenia sobie z kryzysem nie tylko zdrowotnym, ale również finansowym.