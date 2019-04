Makowski: ”Negocjacje zmarnowanej szansy. Strategia strajku do skutku to samobójstwo” [OPINIA]

Rozmowy ostatniej szansy rządu z nauczycielami okazały się rozmowami o niczym. Brak kompromisów ze strony związkowców, groźba nieprzeprowadzenia matur. W takim tempie Sławomir Broniarz po świętach roztrwoni większość kapitału społecznego, który zgromadził wokół postulatów podwyżek w oświacie.

Sławomir Wittkowicz: Rządu musi dać tyle, ile proponują związkowcy - 30 proc. w tym roku albo kończymy rozmowy. Beata Szydło : Ale to przecież państwo chcieliście dziś negocjować. Jeśli media kłamały, że mieliście nową propozycję, proszę to sprostować. Mówiły prawdę, czy nie? Sławomir Wittkowicz: Cytując klasyka: prawda, ale czymże jest prawda? Nie będziemy o tym dyskutować.

Postulaty na kartce

Zarówno Sławomir Broniarz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Sławomir Wittkowicz z Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata, pomimo pierwotnych zapowiedzi, z żadną istotnie nową propozycją w stosunku do dwóch poprzednich nie przyszli. Owszem, zmodyfikowano nieco postulat 30 proc. podwyżki (zmieniony z początkowego tysiąca zł.) w tym roku do trzech transz, które miałyby być wypłacone do grudnia, ale z perspektywy budżetowej na 2019, cały czas mowa o tym samym obciążeniu finansowym, na które zdaniem PiS-u nie ma już rezerw finansowych. Co ciekawe, nie była to propozycja, którą związkowcy ze sobą przynieśli, ale dopiero w trakcie przerwy w połowie obrad, została ona położona na stole, spisana ręcznie na kartce formatu A4.