Makowski: "Najpierw selfie w maseczce, później pandemia i polityka" [OPINIA]

Uśmiechnięte zdjęcia, brak zachowania ostrożności, zdejmowanie masek, majstrowanie przy rękawiczkach, wojenki o regulamin. Część posłów wyglądała dzisiaj w Sejmie tak, jakby wybrała się na kolonię. A nie jakby przyjechała do Warszawy ratować polską gospodarkę.

Jedna z sal, w których w normalnych warunkach odbywają się posiedzenia komisji sejmowych, dzisiaj służąca w roli zastępstwa za salę plenarną. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska wyciąga rozwijaną miarkę i sprawdza w jakiej odległości siedzi jej partyjny kolega, Bartłomiej Sienkiewicz. Wcześniej poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński zdążył się pochwalić selfie z sejmowego korytarza, na którym pozuje z rękawiczkami i goglami. "Tu jest Sejm i my pracujemy. Gdzie jest mały tchórz z Żoliborza, czy sam siebie chroni, a Polaków w maju do urn popycha?" - pyta następnie na Twitterze. Jarosław Kaczyński siedział w tym czasie w swojej poselskiej ławie. Bez maski i bez rękawiczek.

Podobnych zdjęć i historii jest znacznie więcej. A to posłowie i posłanki Lewicy pozujący grupowo w przed wejściem na obrady, a to przed bramą budynku. Parada autolansu zaczęła się już w czasie dojazdu na Wiejską. Paweł Olszewski z PO robi marsową minę na fotce z auta, ilustrując ją podpisem: "W drodze do Sejmu. W imię zasad i Konstytucji". A co w Sejmie? Ponadpartyjna debata o zmianie regulaminu głosowania na tryb zdalny, tak, aby jutro można było przeprocedować pakiet "Tarczy antykryzysowej"? Merytoryczna dyskusja o walce z pandemią koronawirusa? Sensowne uwagi odnośnie do polityki rządu, który nie radzi sobie z szybkim testowaniem oraz zabezpieczeniem pracowników medycznych i lekarzy?

Nic z tych rzeczy. Dyskusja nawet nie zbliżyła się do powagi sytuacji, którą na własnej skórze i we własnych portfelach odczuwają teraz miliony Polaków. Oni, zasiadając przed telewizorami, mieli prawo oczekiwać, że ich reprezentanci staną na wysokości zadania. Zrozumieją o jaką stawkę toczy się gra i będą zachowywać adekwatnie. Na chwilę - choćby było to naiwne - odłożą na bok drobne złośliwości. Tymczasem czy w rękawiczkach i maskach, czy bez, natura wielu parlamentarzystów i styl uprawiania polityki przez naszą klasę polityczną, nie uległ zmianie.

Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że rząd zachowuje się tchórzliwie, nie zajmują się już dzisiaj "Tarczą antykryzysową". Wtórował jej Borys Budka, mówiąc że "chce pracować nad losem przedsiębiorców, a nie regulaminem sejmu". Tyle że przedstawiciele wszystkich partii zgodzili się wcześniej, że w czwartek przyjadą na miejsce przegłosować ten regulamin po to, aby resztę prac można było wykonywać następnego dnia - i do poprawy sytuacji - zdanie. Nie ryzykując zdrowia parlamentarzystów oraz paraliżu prac. A przecież to sytuacja niebagatelna dla możliwie szybkiego wyjścia z kryzysu. Gdyby chodziło tylko o to, kto jest odważniejszy, Iwona Hartwich z PO nie opublikowałaby w mediach społecznościowych następującego oświadczenia: "Moi drodzy. Do wczoraj byłam przekonana, że pojawię się na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Niestety, mój mąż od jakiegoś czasu poważnie gorączkuje. W związku z poczuciem odpowiedzialności - nie pojawię się na dzisiejszych obradach. Proszę o zrozumienie".

Przez chwilę z grona mówienia o sobie samych wyrwał się Krzysztof Gawkowski z Lewicy, apelujący o rozsądek oraz proponujący istotne poprawki w programie gospodarczym PiS-u oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji, który słusznie zaapelował o dostosowanie stanu prawnego do tego, co się już w państwie dzieje, czyli wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Poważnie zabrzmiały też słowa ministra Łukasza Szumowskiego. "To jest czas, żebyśmy razem wypracowali najlepsze rozwiązania, które ochronią nas wszystkich. Dziękuję ludziom dobrej woli, którzy pomagają, żebyśmy wyszli z tego obronną ręką. Przeprowadźmy jak najszybciej niezbędne rozwiązania prawne" - stwierdził szef resortu zdrowia. Ale to były dzisiaj, niestety, wyjątki od reguły.

Duża część klasy politycznej udowodniła, że w chwili kryzysu po prostu nie wie jak się zachować. Z obrad z czasach pandemii robi event, z wkładania masek, których brakuje w szpitalach - parodię. Zakłada je do góry nogami, zdejmuje, naciąga na czoło, bawi się. "Określanie przez niektórych dzisiejszego Sejmu Sejmem Dzieci i Młodzieży jest obraźliwe dla dzieci i młodzieży" - stwierdził celnie mój redakcyjny kolega Michał Wróblewski. Wstyd.