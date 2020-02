Makowski: "Kto ma przeprosić za brata, kto za ojca i matkę? Prawicowo-lewicowy wyścig hipokryzji" [OPINIA]

Mam taki szalony pomysł: a co, gdyby skończyć z jałową praktyką obwiniania dzieci za grzechy rodziców, rodziców za winy dzieci, rodzeństwo za potknięcia swoich braci i sióstr? Niech brat Adama Michnika odpowiada sam za siebie, a Patryka Jakiego za to, jak żyje. Gdzie w tym szaleństwo? Bo od jutra musielibyśmy się obudzić w świecie, w którym nie istnieje hipokryzja.

W czerwcu 2014 r. głośna była sprawa Armina H., syna ówczesnego ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego . Okazało się, że chłopak zatrzymany przez patrol policji do rutynowej kontroli miał przy sobie ponad 1,5 g marihuany. Po tym, gdy w grudniu umorzono śledztwo media zagrzmiały, a opozycja (obecnie rządzący) wskazywali na niskie standardy moralne Platformy Obywatelskiej. W styczniu obecnego roku scenariusz się powtórzył, tyle że z Janem W., synem posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka. Chłopak usłyszał zarzuty posiadania amfetaminy i marihuany, a za nimi ruszył festiwal moralizatorstwa. "To są te elity" - grzmieli internauci na prawicowych portalach. "Ojojoj niezła jest śmietanka PO" - można było przeczytać w komentarzach pod informacją o zatrzymaniu.

Do komentowania tej sprawy ruszyli za to skwapliwie inni recenzenci. - Panie Jaki! I co, braciszek narozrabiał?! Żadna gadka o tym, że brat jest dorosły nikogo nie wzruszy! Jak u przeciwnika politycznego ktoś z rodziny narozrabia, to wasza propaganda jedzie po takim polityku aż piszczy! Postępowanie braciszka świadczy o charakterze rodzinki i tyle w temacie! - pisał jeden z internautów z trudno ukrywanym schadenfreude.