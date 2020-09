Makowski: "Hołownia idzie na łowy. Kto wzmocni Polskę 2050?" [OPINIA]

Giełda nazwisk

"Nie rozumiem postawy Hanny"

- Chciałbym zdementować plotki. Nie zmieniam klubu parlamentarnego. Jedyne miejsce, do którego w tym momencie się wybieram, to szczyt Śnieżki. Pozdrawiam z Karkonoszy! - napisał na Twitterze Sterczewski. - Nikt z zespołu Hołowni do mnie nie dzwonił, nie zmieniam również barw partyjnych - mówi z kolei Wirtualnej Polsce Daria Gosek-Popiołek. Spekulacje nie wzięły się jednak znikąd. Sam Sterczewski nie ukrywał bowiem swoich kontaktów z byłym prowadzącym "Mam Talent" i był brany pod uwagę jako możliwy "transfer". Jak udało mi się ustalić, o pozostaniu w KO zadecydowała jednak postawa posłanki Lewicy, która opuściła swój klub niespodziewanie i "w złym stylu".

"Może Hołownia wziąłby Grzesia?"

To oczywiście przytyk do konfliktu personalnego z Grzegorzem Schetyna , który nie stroni od krytyki i wytykania braku doświadczenia politycznego Borysowi Budce.

Bez względu na to, jak skuteczne okażą się "łowy" Szymona Hołowni, jedno nie ulega wątpliwości. Choć to Rafał Trzaskowski miał budować po wyborach masowy ruch społeczny, dzisiaj to były publicysta, który nie dostał się do II tury wyborów prezydenckich, wyprzedza go o długość.