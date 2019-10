Makowski: "Gdyby Jan Kowalski wygrał 3,5 mln, zapłaciłby 350 tys. podatków. Tokarczuk nie zapłaci złotówki. Uczciwe?" [OPINIA]

Dwie rzeczy miejmy na początku za sobą. Tak, uważam, że literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk to ogromny sukces i szczerze jej gratuluję. Nie, nie zazdroszczę Noblistce wygranej. Napisawszy to, zadam jednak pytanie na marginesie. Dlaczego akurat tę nagrodę zwalniać z podatku? Albo wszystkich, albo nikogo. Państwo ma lepsze sposoby na mecenat kultury.

Nobel i podatki

Wsparcie dla twórców. Ale jakie?

Na ciekawą rzecz podczas naszej dyskusji zwrócił również uwagę były minister Waldemar Kuczyński. "Powinna uważać, godząc się. To nie jest gest życzliwy. To pułapka. Jeśli przyjmie ulgę, będą jej ją wbijali w oczy przy każdej okazji, że przyjęła ochoczo propozycję nie dzielenia się z Ojczyzną. Radziłbym jej publicznie odmówić i niepotrąconą kwotę przeznaczyć na dobry cel" - stwierdził, pisząc o tym, co Olga Tokarczuk może zrobić z "ofiarowanym" jej podatkiem. Może ma trochę racji?

Raz jeszcze zaznaczam, że nie kwestionuję ani wartości wspierania twórców przez państwo, ani nie mam pretensji i cienia zazdrości, że Noblistka otrzyma pełną równowartość 9 mln koron szwedzkich. Sama na to zapracowała. Dobrze by było, gdybym jednak mógł to samo napisać o wszystkich, a nie tylko o jednej osobie. Bez względu na to, jak ważną nagrodę otrzymała.