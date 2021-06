Makowski: Biden nie znajduje czasu dla Polski. Czy mogliśmy zrobić więcej? [OPINIA]

Geopolityczne błędy Ameryki

W ten sposób w samym sercu wschodniej flanki NATO, Ameryka daje przyzwolenie na projekt energetyczny, który (również politycznie) ściśle wiąże Berlin z Moskwą, destabilizując nie tylko solidarność wewnątrz Unii Europejskiej, ale również w samym Sojuszu. Bez względu na to, co mówiono o "siedzeniu w kieszeni Putina" odnośnie prezydenta Donalda Trumpa, to coraz wyraźniejsze odwrócenie się plecami od państw Trójmorza, stanowi faktyczny prezent podarowany Rosji oraz korzystającej na kolejnej próbie resetu Białorusi.