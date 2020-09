Makowski: "Antyfuterkowa ekorewolucja? Kaczyński nie zamierza odpuszczać" [OPINIA]

Tym razem polityczna gra o zakaz hodowli zwierząt futerkowych i lepsze traktowanie zwierząt, którą firmują osobiście Jarosław Kaczyński oraz Forum Młodych PiS odbywa się na serio. Bez ustępowania pola, z ewentualnym wsparciem opozycji oraz wkalkulowanym konfliktem z o. Tadeuszem Rydzykiem na czele. "Chodzi o odbicie z rąk lewicy części agendy ekologicznej" - mówi informator WP.

Podejść do tematu likwidacji branży futrzarskiej w Polsce było kilka. Gdy w 2018 roku wydawało się, że jest już blisko, w połowie lipca na konferencji prasowej ówczesnego ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego, ten pierwszy zapowiedział, że "nie ma powodu, by likwidować całą branżę". Podobnie zakończyła się dyskusja o ochronie zwierząt oraz fermach futrzarskich rok później.

Zawsze na przeszkodzie stał przemysł, w którego żywotnym interesie leżało przynajmniej utrzymanie status quo, z ewentualnym poszerzeniem zakresu kontroli weterynaryjnej oraz… o. Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta nie tylko wspierał hodowców czasem antenowym w TV Trwam, ale zupełnie wprost lobbował za utrzymaniem ich biznesu w Polsce. – Te futerka przejmie kto? Niemcy i Rosjanie najpierw. Czy kto jeszcze? I kotka żałować. Do więzienia wsadzą. Tu się szanuje zwierzątka. Trzeba je szanować, ale równocześnie zabija się dzieci w Polsce. I mówią, że to są katolicy – komentował zakonnik w lutym 2018 r. na antenie Radia Maryja. - Rozmawiałem z człowiekiem, który hoduje w Polsce zwierzęta futerkowe, nabrane kredyty, siedem tysięcy ludzi pracuje i gdzie oni teraz mają pójść? Na bruk? Kto zapłaci za te kredyty, kto zapłaci za to wszystko? – dodawał w tej samej audycji.

"Tak szybko, jak się da" Oczywiście, wbrew otwartemu zaangażowaniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz prezesa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego w projekt zakazu hodowli zwierząt na futra, przeciwnicy takiego rozwiązania znajdowali się również w samej partii oraz rządzie. Tym razem, jak przekonują informatorzy Wirtualnej Polski, ma być inaczej, a projekt poszerzonej względem pierwowzoru ustawy nazwanej "Piątką dla zwierząt" - przeprocedowany w parlamencie tak szybko, jak się da. Na czym polega różnica? - Obecnie mówimy nie tylko o futrach, ale o całym pakiecie ochrony zwierząt, a z tym ciężej polemizować. Twarzą projektu jest bezpośrednio Jarosław Kaczyński, ale wychodzi on z toczonych od miesięcy dyskusji w młodzieżówce PiS-u. Chcemy podejść od strony konserwatywnej do ekologii, zawłaszczonej do tej pory przez lewicę - mówi WP jeden z polityków partii. O zaangażowaniu młodych na wtorkowej konferencji wspomina również sam prezes, przekonując, że to "ustawa, którą poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie", a następnie oddając głos Michałowi Moskalowi, przewodniczącemu Forum Młodych PiS.

Zmiana politycznej agendy PiS-u

W szerszym spektrum, jak przekonują moi rozmówcy, chodzi również o "tonowanie nastrojów", rozchwianych przez spory światopoglądowe na tle LGBT, zaakcentowanie różnicy w stosunku do agresywniejszej narracji polityków Solidarnej Polski oraz przejęcie inicjatywy narracyjnej przez zapowiadanym na listopad kongresem partii, czemu służyć ma również powrót do zaprezentowanego w czerwcu tematu zrównania luki płacowej między kobietami a mężczyznami w Polsce. Gdy o ewentualny opór w samej partii oraz sprzeciw środowiska Radia Maryja pytam mojego rozmówcę z Nowogrodzkiej, słyszę, że i te kwestie zostały wzięte pod uwagę. - Zapewne kilka osób wyrazi swój sprzeciw, ale żeby wielu zabijało się za fermy narażając bezpośrednio Kaczyńskiemu? Nie sądzę. Jeśli będą głosować przeciw, zbilansuje ich Lewica i lewicowe skrzydło PO. Nie wyobrażam sobie, żeby np. Agnieszka Pomaska głosowała przeciw tej ustawie - mówi polityk Zjednoczonej Prawicy. Faktycznie, wyrazy wsparcia z przeciwnej strony barykady już płyną. "Uwaga. Żukoska lajkuje PiSowi" - napisała na Twitterze Anna Maria-Żukowska z SLD. "To pierwszy projekt PiS-u, który popieram! Mam nadzieję, że będzie zbieżny z moim, który jest w Kancelarii Sejmu od grudnia ubiegłego roku. Prawa zwierząt nie mają barw politycznych!" - dodała Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony, zwłaszcza politycy Konfederacji i konserwatywni publicyści, podkreślający wolnorynkowy charakter ferm zwierząt futerkowych, nie kryją swojego oburzenia. - Nie miejmy złudzeń: tu nie chodzi tylko o standardy hodowli, ale o stopniową podmianę moralności chrześcijańskiej na lewicową, w myśl której sama hodowla jest zła. Zwierzęta futerkowe to dla nich tylko pierwszy cel ataku - przekonywał Krzysztof Bosak.

Futerkowy konflikt z o. Rydzykiem

A co z o. Rydzykiem? Raptem kilka dni temu w Toruniu z wizytą podczas uroczystości w Parku Pamięci Narodowej upamiętniającym obywateli Ukrainy ratujących Polaków podczas rzezi wołyńskiej, obecny był Jarosław Kaczyński. -Trzeba się w pas kłaniać ojcu dyrektorowi i tym wszystkim ojcom i tym wszystkim ludziom, którzy to niezwykłe dzieło wspierają. Ja to czynię w imieniu mojej partii, ja to czynię w imieniu tych wszystkich, którzy nas poparli w ostatnich wyborach, czyli w imieniu milionów Polaków - powiedział wtedy prezes PiS. Poważny konflikt wisi jednak w powietrzu. O tym, że "PiS wbija nóż w plecy rolników" - mówił chwilę po konferencji Jarosława Kaczyńskiego Szczepan Wójcik, jeden z wpływowych hodowców zwierząt futerkowych. Nieprzypadkowo właśnie na antenie Radia Maryja.