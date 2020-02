Majmurek: Atakując Biedronia i Śmiszka, Kempa przynosi wstyd tylko swojej partii (Opinia)

Nikt nie zmusza Beaty Kempy, jej kolegów i koleżanek z Solidarnej Polski, by zgadzali się z Robertem Biedroniem i Krzysztofem Śmiszkiem w kwestii małżeństw jednopłciowych, rozdziału Kościoła od państwa i w jakiejkolwiek innej kwestii. Możemy jednak od nich wymagać – jako obywatele i wyborcy – minimum, jakim jest nieatakowanie nikogo za orientację seksualną.

Homofobia to nie światopogląd

Intensywność tego rechotu pokazuje dystans dzielący Solidarną Polski od głównego nurtu europejskiej prawicy. Ta może mieć bowiem różne zdanie na temat prawnych regulacji dotyczących związków jednopłciowych: część popiera równość partnerską, część tylko związki partnerskie, są też partie i politycy zajmujące bardziej konserwatywne stanowisko. Niezależnie jak konserwatywne by jednak nie było, oczywistością także dla prawicy w naszym kręgu kulturowym jest to, że osoby homoseksualne mają takie same prawo do udziału w polityce, jak osoby heteroseksualne. I nikt nie może być wyśmiewany, atakowany i poniżany w politycznym sporze ze względu na swoją orientację seksualną.