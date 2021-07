Majątek abpa Głodzia. Na pewno tylko 15 milionów? [OPINIA]

Ale to, co jednych denerwuje, śmieszy, to innych smuci, bo za sprawą jednego księcia opływającego w bogactwo, odium chciwości spada na wszystkich duchownych w Polsce, w tym na wszystkich biskupów. A ponieważ o transparentności finansów Kościoła trudno mówić, to takie informacje jak ta z reakcją hierarchy ("panie, czy to jakieś śledztwo") potęgują nieufność i tramwajowy antyklerykalizm - "panie, oni ze złotych zastaw jedzo i luksusowymi samochodami jeżdżo".