Dariusz Bruncz: "Abp Głódź to skuteczny dyplomata. Ma imponujące kontakty we wszystkich partiach" (Opinia)

Złote, a skromne – mówił filmowy abp Mordowicz w słynnym "Klerze" Wojciecha Smarzowskiego. W odniesieniu do abp. Leszka Sławoja Głodzia, który był prawdopodobnie prototypem barwnego hierarchy, można byłoby powiedzieć "Hardy, ale skuteczny". I chyba na tym polega cała tajemnica niezatapialności metropolity Głodzia.

Legendarna twarda głowa duchownego i rozległe ekumeniczne kontakty, niekoniecznie natury religijnej, plus determinacja sprawiły, że duchowny, kończący powoli służbę w archidiecezji gdańskiej, jest wciąż jednym z najbardziej rozpoznawalnych rozgrywających w Konferencji Episkopatu Polski.

Dyplomata i "swój chłop"

Abp Sławoj Leszek Głódź to nie tylko płomienna obrona dobrej zmiany, ale też zręczny – i co najważniejsze – skuteczny kościelny dyplomata, któremu udało się zbudować imponującą sieć kontaktów z politykami różnych opcji. Polityczny ekumenizm abp. Głodzia umożliwiał mu przez lata budowanie własnej pozycji i realizowania celów, a jednym z najważniejszych przedsięwzięć – choć nie jedynym – było wyciągnięcie na prostą pogrążonej w długach i stojącej na progu bankructwa archidiecezji gdańskiej, zrujnowanej wizerunkowo i finansowo aferą wydawnictwa Stella Maris.

Na próżno szukać wśród polityków z jakiejkolwiek opcji kogoś, kto krytycznie wypowie się o hierarsze, a wręcz przeciwnie. Nawet jeśli zdarzają się niedyskrecje mówiące o wyczynach alkoholowych arcybiskupa, a ich autorami są prominentni politycy lewicy jak były premier Leszek Miller , to jednak są to bardziej wypowiedzi, które nie wnoszą jakiejś szczególnej atmosfery skandalu, a wręcz mogą ukazywać hierarchę jako "swojego chłopa", który i wódki się napiję, i cygaro zapali, a i normalnie pogada nawet z komuchem.

Zobacz też: Poważne oskarżenia pod adresem abp. Sławoja Leszka Głodzia. "On nie ma się, czym przejmować"

Śp. Józef Oleksy , niezwykle lubiany i ceniony polityk SLD , były premier pomówiony przez Antoniego Macierewicza o współpracę z rosyjskim wywiadem, zapytany ongiś o abp. Głodzia, wyraźnie stwierdził, że nikt od niego nie usłyszy złego słowa o abp. Głodziu. Ta relacja była tak zażyła, że to właśnie abp Głódź jednał Oleksego w ostatnich chwilach życia z Bogiem, a później przewodniczył uroczystościom pogrzebowym. Ale nie tylko Oleksy.

Gdy zamordowano prezydenta Pawła Adamowicza , a po mediach hulały niepotwierdzone doniesienia, że rodzina zmarłego nie chciała, aby to Głódź głosił kazanie pogrzebowe, mało kto wiedział, że słowa, jakie padły podczas homilii metropolity Głodzia o dobrych relacjach z prezydentem Adamowiczem, były prawdziwe.

Według jednych obrotowość, według innych skuteczność i przebiegłość hierarchy, to dowód na arcywybitność arcybiskupa. Są tacy, którzy uważają, że wręcz przeciwnie. Abp Głódź zawsze dobrze wyczuwał sytuację polityczno-społeczną bez względu na to, czy rządziło SLD, Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość. Z pewnością dogadał by się i z Partią Razem czy sypiącą się Wiosną Roberta Biedronia, gdyby zaszła taka potrzeba.