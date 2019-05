Magdalena Adamowicz odwiedza obchodzących ramadan muzułmanów

Żona zamordowanego prezydenta Gdańska, Magdalena Adamowicz, wzięła udział w muzułmańskim święcie z okazji ramadanu.

Od lewej Magdalena Adamowicz, Mohamad Atoun z Ligi Muzułmańskiej oraz Patrycja Krzymińska (fot. materiały prywatne)

Kandydatka do Parlamentu Europejskiego z pomorskiej listy Koalicji Europejskiej pojawiła się w niedzielę wieczorem na spotkaniu ramadanowym zorganizowanym przez Ligę Muzułmańską.

Poza nią obecny był także m.in. poseł PO Tadeusz Aziewicz oraz znana z akcji charytatywnych Patrycja Krzymińska.

W czasie ramadanowego wieczoru gdański dentysta z Palestyny, Mohamad Atoun, opowiadał o integracji muzułmanów w Gdańsku, o islamskich tradycjach.

Był także islamski poczęstunek (tzw. iftar) oraz malowanie tatuaży henną.

Magdalena Adamowicz pojawiła się w koszulce z napisem ”Imagine there’s no hate” – wyobraż sobie, że nienawiść nie istnieje. To cytat ze słynnego przeboju Johna Lennona.

Tadeusz Aziewicz, poseł PO, powiedział nam: - PiS i inne partie prawicowe w podły i instrumentalny sposób wykorzystują różnice kulturowe i religijne, by zdobywać na tym głosy. Ale nie ma na to zgody. Gdańsk zawsze był multikulturowy i to był atut tego miasta i bodziec do rozwoju. Mnie z gdańskimi muzułmanami z Palestyny czy Czeczenii łączą serdeczne relacje.

Patrycja Krzymińska, znana z akcji Ostatnia puszka Prezydenta Adamowicza dla WOŚP, także była na tym wieczorze. Namalowała sobie tatuaż henną.

- Nie można wszystkich mierzyć jedną miarą – powiedziała WP Krzymińska. – Nie wszyscy muzułmanie są radykałami. Ci, których znam w Gdańsku, są życzliwi, otwarci i pomocni. Co roku zbierają na WOŚP. Bać się ich? Równie dobrze można się bać posłać dziecko do kościoła, bo ksiądz może się okazać pedofilem. Strach Polaków wynika z niewiedzy, bo ich nie znamy oraz antyuchodźczej propagandy w telewizji. Ja do meczetu nie pójdę się modlić, ale mogę pójść dowiedzieć się więcej o innej kulturze. Gdańscy muzułmanie do niczego nie namawiają, niczego nikomu nie narzucają.