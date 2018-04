Macron i Trump budują związek. Żadnemu innemu politykowi się to jeszcze nie udało

Emmanuel Macron dokonał rzeczy niemożliwej. Europejski polityk "oswoił" Donalda Trumpa. Pomimo różnic politycznych znalazł sposób na prezydenta USA, który daje szansę na realną współpracę. To może być początek bardzo ciekawego związku.

Słodycz nie przesłoniła różnic

Odmienność podejść do ochrony klimatu czy podejścia do umowy z Iranem stała się oczywista podczas przemówienia Macrona w amerykańskim Kongresie. Prezydent Francji ostro zaatakował zmienność poglądów Białego Domu na sprawy międzynarodowe podkreślając, że takie podejście "może działać w krótkim terminie, ale jest kompletnym szaleństwem w perspektywie średnio i długoterminowej".

- Obaj wiemy, że żaden z nas łatwo zdania nie zmienia, ale będziemy współpracować i obaj umiemy się wysłuchać – powiedział Emmanuel Macron w Waszyngtonie, co najlepiej podsumowuje jego podróż do USA. Francuskiemu przywódcy udało coś, czego przez półtora roku obecnej prezydentury nie zrobił żaden europejski polityk – zbudował bliską, osobistą relację z Trumpem jako człowiekiem zachowując krytyczne podejście do jego polityki.

Poszukiwanie "patentu" na Trumpa

Wiadomo, że konfrontacja z Donaldem Trumpem nie ma sensu. Prezydent USA jest zawsze gotów do walki. W tej roli świetnie się czuje, a do tego stoi za nim potęga supermocarstwa, której nie zawaha się użyć. Uległość też nic nie daje. To nie wzbudza szacunku gospodarza Białego Domu, który takiego partnera po prostu wykorzysta do własnych potrzeb.