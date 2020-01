LOT otwiera kolejne połączenie do USA. Od czerwca polecimy do Waszyngtonu

Po ogłoszeniu decyzji o zniesieniu wiz do USA, Polskie Linie Lotnicze LOT zapowiedziały inaugurację połączenia do San Francisco. Na tym jednak nie koniec. W przyszłym roku pasażerowie będą się mogli udać również do stolicy Stanów Zjednoczonych - Waszyngtonu.

PLL LOT otwiera nowe połączenie do USA. (East News, Fot: Lech Gawuc/Reporter)

Za nieco ponad pół roku podróż z Warszawy do Waszyngtonu będzie możliwa bez przesiadek. Od 2 czerwca 2020 r. Dreamlinery 787/8 i 787/9 PLL LOT polecą w bezpośrednim połączeniu do stolicy USA, tym samym inaugurując 10. trasę polskiego przewoźnika między Polską a Ameryką. Trwający ponad 9 godzin rejs na dystansie 7 tys. km będzie realizowane trzy razy w tygodniu: we wtorki, piątki i niedziele.

Samoloty wystartują z Warszawy o 16:50, aby wylądować w porcie docelowym o 20:30 lokalnego czasu. Powrót został przewidziany na porę nocną. Z Dulles International Airport maszyny LOT-u poderwą się od 22:25, aby na płycie Lotniska Chopina w Warszawie zameldować się o 13:25 następnego dnia.

- Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Waszyngtonu od dawna było na naszej "krótkiej liście". Podczas dokładnych analiz biznesowych zwróciliśmy uwagę nie tylko na sam fakt połączenia stolic Polski i USA, ale także rokrocznie rosnący potencjał turystyczny i biznesowy tego połączenia. Ponadto dotychczas Europa Środkowa i Wschodnia nie miały tak dogodnego połączenia do Waszyngtonu. Nowe połączenia do USA są trzonem naszej strategii i na pewno ogłaszając teraz loty do Waszyngtonu, nie mówimy ostatniego słowa - mówi Rafał Milczarski, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.

Jak zaznacza Milczarski, o podjęciu decyzji zadecydowało zniesienie obowiązku wizowego do USA, a jak nieoficjalnie dowiaduje się Wirtualna Polska, duży sukces frekwencyjny programu umożliwiającego wyjazdu do Ameryki po wypełnieniu wniosku ESTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży), z którego od połowy listopada skorzystało ponad 10 tys. Polaków.

W 2019 roku LOT przewiózł 10 mln pasażerów, o ponad milion więcej niż rok wcześniej i aż o 5,7 mln pasażerów więcej niż w 2015 r. To 20. połączenie dalekodystansowe polskiego przewoźnika i 120. dostępne w siatce wszystkich lotów. - Dobre wiadomości noworoczne 2020 od naszego flagowego przewoźnika lotniczego - skomentował newsa o nowym połączeniu na swoim Twitterze prezydent Andrzej Duda.