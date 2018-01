List do senatora Koguta

Wielce Szanowny Panie Senatorze! Jak ja się ucieszyłem, że Pana solidarni koledzy z PiS postanowili słusznie pokazać, że zdanie Frycza-Modrzewskiego "Prawo w Rzeczpospolitej jest jak pajęczyna, bąk się przebije, ugrzęźnie muszyna" jest wciąż obowiązujące.

Co by to było, gdyby opiewana przez poetę zasada "względnej równości" wobec prawa został obalona? Kto jak kto, ale Pan jest takim "bąkiem" naszych czasów. I gdyby za przyjęcie tych głupich kilkuset tysięcy łapówki miano Pana aresztować, to cała pana do PiS-u przynależność na co by była?