Kto tu odleciał – senator Anders z wydatkami czy pytający o wydatki

Kancelaria premiera lub MSZ mogłyby w prosty sposób przeciąć zainteresowanie podróżami Anny Marii Anders. Od kilkunastu dni senator sama - mniej lub bardziej przekonująco - uzasadnia wydanie ponad 600 tys. zł. Trzeba jej pomóc, i to szybko.

Senator Annie Marii Anders, która jest pełnomocnikiem premiera Morawieckiego ds. dialogu międzynarodowego, należy oddać sprawiedliwość. Dlatego sam zarzut, że od stycznia 2016 roku wydała na przeloty w klasie biznesowej ponad 600 tys. zł , to podyktowane emocjami pójście na skróty, publicystyka populizmu.

Bo może było warto? I wtedy nawet argument zainteresowanej „Uważam, że wyglądam bardzo dobrze na swój wiek, ale mam swój wiek. Tak że ja nie będę leciała klasą turystyczną, economy class, tam i z powrotem, jak ja mam wracać do Senatu”, wcale nie będzie (oby!) najistotniejszy.

No więc po kolei - Anna Maria Anders ma dość jasne stanowisko w kwestii swoich osiągnięć. W opublikowanym 4 lutego we „Wprost” wywiadzie mówi m.in.: „Niedawno, dzięki pracy mojego biura, stan Nevada podpisał proklamację o współpracy biznesowej z Polską. Byłam w Atlancie i Georgii, gdzie również prowadzone są rozmowy na ten temat”.

„W Kongresie amerykańskim jest grupa kilkudziesięciu kongresmenów, którzy szczególnie interesują się Polską. Nie wykluczam, że przyjadą w marcu do naszego kraju. Zachęcam Amerykanów do tego, bo to jest najlepszy sposób budowania dobrych relacji”.