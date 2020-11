Kto nam zwróci patriotyzm?

Zacznę najbliżej. Nasz reporter Klaudiusz Michalec dostał w czasie pracy tuż nad okiem racą wystrzeloną przez narodowców. Ma guza. Operator kamery WP, Aleksander Biernacki, dostał z kolei pięścią w twarz od polskiego patrioty, gdy relacjonował dla Was na żywo Marsz Niepodległości.

Zamieszki podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Zobacz, co się działo:

Moglibyśmy dodać tu jeszcze imiona rannych w zajściach policjantów. Ich imion nikt jednak nie podaje, bo to w końcu część ich pracy, prawda?

A może opiszmy święto niepodległości słowami? "Bóg, Honor, Ojczyzna" obok "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę...", no i "zawsze i wszędzie policja je..ana będzie".

Przypomnę, że w historii Marszów Niepodległości mieliśmy już pobicie, opluwanie, lżenie i kopanie grupy 14 kobiet; spalenie wozu transmisyjnego TVN24; atak na squat; podpalenie budki na terenie Ambasady Rosji. Do tego coroczne zadymy i starcia z policją. Polscy patrioci zapraszali ostatnio na marsz neofaszystów z Włoch, wznosili antysemickie i ksenofobiczne hasła, krzyczeli o białej sile, palili flagi UE oraz tęczowe, ruchu LGBT.

To jest głupie, płytkie i prymitywne, prawda? My potrafimy świętować lepiej: krwią na twarzy fotoreportera i płonącym mieszkaniem naukowca zafascynowanego Witkacym.

Jak zwykle pojawiły się głosy, że to tylko wybryki, odosobnione przypadki, a narodowców tradycyjnie prowokowali lewacy. Obawiam się jednak, że żadnych lewaków tym razem w zapalnych miejscach nie było. Nic nam tak dobrze nie wychodzi, jak wymówki i zwalanie winy za nasze przewinienia na innych.

Jestem gotów uwierzyć tym matkom patriotkom, które idą w tych marszach z dziećmi, gdzieś z tyłu, śpiewając "Rotę" i machając biało-czerwoną flagą. Zapewne wierzą w rodzinę, kościół i tradycyjne wartości. Specjalnie jadą na ten marsz do Warszawy. Mają prawo do demonstrowania swoich przekonań w sposób pokojowy. Niepodległość to także wolność słowa i zgromadzeń.