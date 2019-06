Koziński: "W Europie liczą się z Morawieckim. Od premiera zależy, jak długo ten stan potrwa" (Opinia)

PiS ma szansę odegrać ważną rolę przy rozdziale najważniejszych stanowisk w UE – ale może też przejść całkowicie obok tego procesu. W zależności od tego, jak rząd to rozegra, albo uzyskamy mocne miejsce w nowej Komisji Europejskiej, albo zostaniemy z (niemal) pustymi rękami.

W polityce jak na froncie – wygrywa ten, który umie cierpliwiej czekać na właściwy moment. Gdy wyrwiesz się za szybko, spalisz swoją pozycję. Gdy czekasz za długo, inni odjadą bez oglądania się do tyłu.

Sztuką jest więc czekać tak, by wszyscy widzieli, że jesteś zainteresowany wejściem do rozgrywki i oglądali się na ciebie. Wizyta w Warszawie Manfreda Webera, przewodniczącego grupy poselskiej Europejskiej Partii Ludowej, i jego rozmowa z Mateuszem Morawieckim pokazuje, że szef polskiego rządu zna tę podstawową regułę.

Ale to dopiero pierwszy krok we właściwą stronę. W kolejnych miesiącach rozstrzygnie się, czy PiS skutecznie wykorzysta swą silną pozycję, którą ma po eurowyborach - czy pozostanie mu czekać na kolejną szansę po następnej elekcji.

Gdy się rozmawia z europosłami PiS-u, niemal dosłownie czuć, jak prężą muskuły. Mają powody – 26 mandatów w PE (dojdzie jeszcze 27., gdy zakończy się brexit) czyni z nich czwartą największą partię w Parlamencie Europejskim. W tej kadencji mają niemal dwa razy więcej mandatów niż PO – a to przecież partia Donalda Tuska była zawsze postrzegana jako ta "europejska". Teraz to się zmienia. PiS poczuł, że urósł w siłę.

Przeliczył się, okazał się jednak za słaby na Jagiellonów, zajmujących miejsca na tronach w Krakowie i Wilnie. A gdy zmarł bezpotomnie, Mazowsze zostało ostatecznie inkorporowane w 1526 r. do Polski. Resztki jego suwerenności zostały całkowicie zlikwidowane. Cała siła Janusza tego procesu nie zdołała zatrzymać.

Z PiS-em w tej kadencji Parlamentu Europejskiego może być podobnie. Też dysponuje siłą pozwalającą wyrzucać polityczne koła od wozu wysoko w powietrze - ale może się okazać to tylko sztuką dla sztuki.

Wiadomo też, że prezes PiS zmienił swoje zdanie o UE, gdy zauważył, jak bardzo potrafi ona zatruć mu życie w polityce krajowej kolejnych artykułami 7, postępowaniami TSUE, czy połajankami Fransa Timmermansa. To dlatego tak bardzo mu zależało na wysłaniu silnej ekipy do Parlamentu Europejskiego – żeby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości.

To zadanie jest trudniejsze, bo o tych partnerów trudniej. Prawie na pewno nie da się spiąć koalicji z partii spoza głównego nurtu – bo tam mnóstwo tlenu wysysa partia Marine Le Pen, z którą PiS nie chce mieć nic wspólnego.

Niemal niemożliwe jest także dogadanie się z głównym nurtem – bo w nim z kolei znajdują się europosłowie Koalicji Europejskiej, którzy są gotowi zrobić Reytana, byle tylko do porozumienia z PiS-em nie doszło. Wszystko wskazuje na to, że ich zdolności do blokowania są wystarczająco skuteczne.